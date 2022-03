Ordentlich gefeiert wird noch in diesem Jahr in Merzalben. Einige Festtermine, darunter das Burgfest, haben die Vereine festgelegt. Dabei hoffen sie, dass Corona ihnen dieses Jahr keinen Strich durch die Rechnung macht.

Die Versammlung der Vereinsvertreter unter Leitung von Ortsbürgermeister Michael Köhler wagt sich in puncto Veranstaltungen weit vor. Schlag auf Schlag sind die Dorffeste fixiert worden. Auftakt ist am 21. und 22. Mai mit dem Burgfest. Eine Fortsetzung gibt es vom 27. bis 29. Mai: Musik in unterschiedlicher Präsentation ist in den alten Gemäuern angesagt. Danach folgt das Brunnengässelfest vom 24. bis 26. Juni. Ebenfalls auf dem Veranstaltungsplan steht die Premiere des monatlichen Mittagstisches, zu dem erstmals am Freitag, 2. September, eingeladen werden soll.

Zum beliebten Burgfest gibt es einige Neuerungen zu verkünden. Beispielsweise soll auf dem Parkplatz der Schäferei ein kleiner mittelalterlicher Markt aufgeschlagen werden. Im Innern der historischen Burg Gräfenstein seien Vorführungen mit Rittern, fahrendem Volk und Anbietern verschiedener Gewerke und Handwerke geplant. Wieder angeboten werden soll der Shuttledienst, der auf einem bequemen Weg hinauf zur Burg führt. Die Bewirtung selbst liegt in der Hand des Fußballclubs Gräfenstein Merzalben.

Auf das Burgfest folgt „Musik auf der Burg“

Eine Woche später, von Freitag, 27. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, will die Gemeinde dann ein kleines Festival „Musik auf der Burg“ anbieten. Das ist neu. Aber die Gemeinde nutzt dabei Infrastruktur des vorangegangenen Burgfestes: Die Verkaufsstände des Fußballclubs vom Burgfest sollen vor Ort bleiben. Die Bewirtung an sich übernehmen dann zum Auftakt der FCM, am Samstag der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Merzalben und am Sonntag der Heimat- und Kulturverein.

Zum Start der „Musik auf der Burg“ spielt die Band Three Leaves am Freitagabend. Am Samstag wird Jan Luca Ernst mit Band das Musikprogramm gestalten. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst im Burghof. Es wird sich ein musikalischer Frühschoppen anschließen, wobei Köhler zwei bekannte Heimatmusiker verpflichten will. Am Sonntagnachmittag soll ein bunt zusammengesetztes Orchester, das sich aus Musikern des Kreismusikorchesters unter Leitung von Dieter Metz rekrutiert, aufspielen.

Das Brunnengässelfest folgt Ende Juni

Das traditionelle Brunnengässelfest, das eigentliche Heimatfest, findet wie üblich am letzten Wochenende im Juni statt. Auftakt ist mit einem Konzert am Freitag, 24. Juni. Ob in der alten Kirche oder in der Pfarrkirche wird nach Corona-Lage entschieden. Das Konzert wird vom Kammerchor/Projektchor unter Leitung von Lukas Neuberger arrangiert. Im Anschluss daran findet eine Ausstellung im Rathaus statt. Am Samstag ist um 18 Uhr Fassanstich am historischen Waschbrunnen an der Hammelsbachstraße. Das musikalische Abendprogramm gestaltet die Band Montana. Mit zünftiger Frühschoppenmusik startet der Sonntag, der Nachmittag soll ganz im Zeichen des Dorfnachwuchses stehen, wobei die Grundschüler und die Kindergartenschüler miteingebunden werden sollen. Für die Bewirtung stehen der FCM, der Heimat- und Kulturverein und der Förderverein Freiwillige Feuerwehr bereit.

Noch eine Premiere im September

„Endlich Premiere für den monatlichen Mittagstisch“, stellt Michael Köhler fest. Sie soll am Freitag, 2. September sein. Corona hat dieses Vorhaben total ausgebremst, nun will man versuchen, doch zu starten. Der Mittagstisch findet unter Regie des Heimat- und Kulturvereins statt. Anmeldung zur Teilnahme am Mittagstisch ist erforderlich.