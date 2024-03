Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Grundschule Dellfeld können die Lehrer ab nächstem Jahr mit einer 45.000 Euro teuren Computeranlage Sport unterrichten. So was gibt es in Rheinland-Pfalz noch nicht.

Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Zweibrücken-Land hatten am Mittwochabend viel Spaß: Sie durften das Computerprogramm der kanadischen Firma Lü testen, das Lee Vogel aus Aachen mitgebracht