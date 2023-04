Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Neubaugebiet in Rieschweiler-Mühlbach, „ist unumgänglich“, sagte Bürgermeister Peter Roschy (SPD) am Mittwoch im Gemeinderat. Um jungen Familien eine Perspektive in dem für sie attraktiven Wohnort zu bieten, aber auch um für die Gemeinde in Zukunft die erforderlichen Steuereinnahmen generieren zu können, ohne die das Niveau in Rieschweiler-Mühlbach nicht zu halten sei.

„Unsere Ortsgemeinde hat bereits eine hervorragende Infrastruktur“, sagte Roschy. Diesen Standard zu halten, „ist allerdings auch sehr kostspielig“, verdeutlichte