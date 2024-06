Künftig soll es in Großbundenbach eine Bushaltestelle weniger geben. Eine Mehrheit im Gemeinderat hält die Haltestelle an der Ortseinfahrt von Oberauerbach kommend für entbehrlich.

Die Bushaltestelle werde schon seit sehr langer Zeit nicht mehr regelmäßig genutzt, berichtete Wolfgang Rapp vergangene Woche in der Gemeinderatssitzung. „Alle paar Wochen steigen dort mal ein oder zwei Kinder aus“, ergänzte der SPD-Politiker. Zum Einsteigen werde der Stopp gar nicht genutzt. Das bestätigten auch die zweite Ortsbeigeordnete Agathe Wieder-Hofmann (SPD) und Beate Ahrens (WG Mourer). „Sie ist entbehrlich“, sagte Wieder-Hofmann. „Die Haltestelle wurde eigentlich nur benutzt, wenn die Straße im Ort glatt war“, fügte Ahrens hinzu.

Die eigentliche zentrale Haltestelle Großbundenbachs sei am Milchhaus. Sämtliche Busse, die an der Haltestelle am Ortseingang halten, fahren auch das Milchhaus im Ort an, berichtete Ortsbürgermeister Dieter Glahn (FPD). Ihm zufolge sieht die Haltestelle am Ortseingang auch nicht sehr einladend aus. „Wenn wir sie erhalten wollen, dann müsste sie ausgebaut werden“, fügte er hinzu. Die Kosten hierfür schätzte er in der Sitzung auf rund 9000 Euro.

Auf Nachfrage eines Ratsmitglieds informierte Annika Bartmann von der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land, dass die Haltestelle entfallen könne, wenn der Gemeinderat dies so beschließt. Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschloss der Rat, die Haltestelle an der Ortseinfahrt von Oberauerbach kommend nicht zu erhalten.