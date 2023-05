Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 26-jährige Jannik Stöß, ein gelernte Straßenbauer, hat sich mit Hilfe eines Unternehmensberaters selbstständig gemacht. Zum 1. September meldete er bei der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern seinen Handwerksbetrieb H-G-H-S in Kröppen an.

Nach der Schule hat Stöß eine Ausbildung zum Straßenbauer in der Firma des Vinninger Ortsbürgermeisters Felix Kupper absolviert. Seine Gesellenjahre verbrachte er bis