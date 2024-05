Hans Rösch (82) aus Bruchweiler gilt auch im Ruhestand als ein dynamischer Motor des mannigfachen Kulturlebens im Dahner Tal. Ebenso bekannt ist der sympathische Senior aber auch für das Vorleben langer Freundschaften. Ein Beispiel dieser Verbundenheit zeigte er jetzt einmal wieder, als er zwei im Dahner Tal verdiente Pfarrer zu einem besonderen Ausflug in die Schuhgeschichte in die beiden Hauensteiner Museen eingeladen hatte.

Der emeritierte Pfarrer Benno Preiß ( Bad Bergzabern) und Monsignore Paul Kuhn ( Dahn), beide 88 Jahre jung, folgten gerne der Einladung des Freundes. Beide waren doch auch an ihren Wirkungsstätten jahrzehntelang in ihrer täglichen Arbeit sehr eng mit dem Leben und dem Auf und Ab der sozialen Schuhgeschichte in den Dörfern des Dahner Tales verbunden. Beim Rundgang im Deutschen Schuhmuseum staunte Hans Rösch und die Museumsführerin Edith Scharf nicht schlecht, wieviel all zu menschliche Geschichten die beiden Priester in ihrer Erinnerung hatten. Und dies vor allem aus der Zeit, als manche noch weite Pendlerwege zu den Fabriken in Dahn und Hauenstein zu bewältigen hatten. Vor allem konnten die beiden pensionierten Geistlichen auch von Geschichten aus längst vergessener Zeit erzählen, als man sogar teilweise aus Bruchweiler per Rad nach Dahn und Hauenstein bei Wind und Wetter in die Fabriken fuhr oder als von Schindhard und Erfweiler hunderte Männer und Frauen zu Fuß in die Hauensteiner „Fawwerike“ marschierten.

Beide Pfarrer sind übrigens Zeit ihres Lebens enge Freunde geblieben und pflegen auch in der Pensionszeit – in der sie immer noch temporär in den Kirchen des Dahner Tales aushelfen – ihre langjährige Freundschaft. Gemeinsam feierten Benno Preiß und Paul Kuhn vor Jahresfrist die 60. Wiederkehr ihrer Primiz. Und wo? In Bruchweiler natürlich, wo Benno Preiß 40 Jahre lang Pfarrherr war. Und auch bei diesem Ereignis vor Jahresfrist zog Hans Rösch, der treue Fahrensmann des Dahner Tales, die Fäden bei der Feier der gemeinsamen Diamantenen Primiz der beiden Freunde, die 1963 gemeinsam mit zehn weiteren jungen Theologen von Bischof Isidor Markus Emanuel zum Priester geweiht worden waren.

Auch sportlich auf hohem Niveau

Und wie Benno Preiß in Bruchweiler und Bundenthal – ab 2010 auch in Bobenthal, Niederschlettenbach und Erlenbach – weit mehr als fünf Jahrzehnte segensreich wirkte, verbrachte auch sein Priesterfreund Paul Kuhn fast sein ganzes Leben und Wirken in Dahn und im Dahner Tal. Er war und ist auch heute noch ein Freund der Jugend, zumal er auch als beliebter Religionslehrer am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium mehreren Schülergenerationen bestens bekannt ist. Auch als talentierter Tischtennis-Sportler spielte „de Kuhne Paul“ auf höchstem Niveau. Darüber hinaus waren die beiden Pfarrerfreunde viele Jahre lang auch die Stützen der legendären Pfarrer-Mannschaft aus dem Bistum Speyer, die unzählige Benefizspiele austrug.

Kein Wunder auch, dass man nach dem Museumsbesuch – auch die museale Gläserne Schuhfabrik von C.A. Seibel wurde besucht - noch lange bei einer Pfälzer Mahlzeit im gemütlichen Lokal „Zum Ochsen“ zusammensaß, wohin Rösch die Pfarrerfreunde eingeladen hatte.