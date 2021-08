Der Rohbau des neuen Edeka-Marktes in Kröppen steht. Derzeit läuft der Innenausbau. Am 15. Januar soll das Gebäude an Edeka übergeben werden. Dann geht es ans Einrichten. Auch ein Eröffnungstermin ist bereits anvisiert.

Wie viele andere Projekte in diesem Jahr hat die Corona-Pandemie auch den Bau des Edeka-Marktes in Kröppens Neubaugebiet „In der Stockwiese“ beeinflusst. Für März war der Spatenstich geplant, doch wegen der Pandemie startete der Bau erst Anfang Mai – ohne offiziellen Spatenstich und Grundsteinlegung. Am 1. Juli war dann Startschuss für den Straßenbau für den ersten Bauabschnitt des Neubaugebietes. Inzwischen fehlen lediglich noch die Straßenbeleuchtung und die Asphaltdeckschicht, die die Firma Euronovia auftragen wird, sobald die Flächen des Edeka-Marktes asphaltiert werden können. Dann sollen auch Ziegel- und Stockwiesenstraße neue Deckschichten bekommen. Den Auftrag erteilte der Gemeinderat vergangene Woche ebenfalls der Firma Euronovia, die das günstigste Angebot abgegeben hatte – auch weil sie den Auftrag mit den Arbeiten im Bereich des Edeka-Marktes koppeln kann.

Gemeinde sichert sich Bauplatz

Der erste Bauabschnitt reicht von der Bitscher Straße bis zur Zufahrt des neuen Einkaufsmarktes. Die Fahrbahn hat eine Breite von sechs Metern. Auf einer Seite wurde ein Gehweg mit einer Breite von eineinhalb Metern angelegt, der in der Bitscher Straße verlängert wurde, um einen Fußweg zwischen Markt und Neubaugebiet zu schaffen. Das Oberflächenwasser aus dem Baugebiet wird in zwei Rückhaltebecken an der Bitscher Straße gesammelt. Die sieben Bauplätze werden bereits vermarktet. Die Ortsgemeinde Kröppen hat sich den größten Bauplatz für das geplante multifunktionale Gemeindegebäude gesichert.

Anlaufstelle auch für französische Nachbarn

Doch nicht nur die Erschließung ging zügig voran, sondern auch der Bau des neuen 800 Quadratmeter großen „Marktes der Freundschaft“, der Anlaufstelle für Kröppen, sämtliche Dörfer der Hackmesserseite, aber auch die französischen Nachbarn sein soll. Derzeit herrscht reges Treiben, denn der Innenausbau soll laut Kröppens Ortsbürgermeister Steffen Schwarz bis 14. Januar abgeschlossen sein. Tagsdarauf soll der Markt an Edeka übergeben werden. Voraussichtlich sechs bis acht Wochen sind nötig, um den Markt einzurichten und mit über 1000 Artikeln zu bestücken, so Schwarz. Am 1. März, so der Plan, kann das Geschäft dann seine Pforten öffnen. Laut Landrätin Susanne Ganster soll der Markt eine Begegnungsstätte moderner Art sein, in dem man einkaufen und sich zu einem Kaffee treffen kann. Zudem entstehen neue Arbeits- und Ausbildungsplätze.