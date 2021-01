Der neue Freundschaftsmarkt in Kröppen soll am 18. Februar eingeweiht werden. Das fertige Haus wurde schon an Edeka übergeben.

Der Investor hat das fertige Gebäude am 15. Januar an den Lebensmittelhändler Edeka übergeben. Seither werden Regale aufgestellt, eingeräumt und die Eröffnung vorbereitet. Die Firma Edeka hat den Markt an die Betreibergesellschaft Kissel verpachtet.

Im Mai 2020 war Baubeginn für den deutsch-französischen Freundschaftsmarkt. Anfang Juli begannen die Straßenbauarbeiten. Der Bau der neuen Straße Belle Vue ist inzwischen abgeschlossen und der Erschließung des weiteren Geländes im Bebauungsgebiet „An der Stockwiese“ in diesem Jahr steht nichts mehr im Wege. Das Neubaugebiet in Kröppen umfasst sieben Bauplätze, wobei sich die Gemeinde den größten für ein multifunktionales Gemeindehaus gesichert hat.