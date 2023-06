Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hätte schon im März Spatenstich für den neuen Edeka-Markt in Kröppens Neubaugebiet „In der Stockwiese“ sein sollen. Doch Corona verzögerte den Baubeginn auf den 11. Mai. Inzwischen ist das Projekt so weit gediehen, dass am Mittwoch der Startschuss für den Straßenbau gegeben wurde.

Das Problem war die geschlossene Grenze nach Frankreich: Ohne die Nachbarn wollten die Deutschen keinen offiziellen Spatenstich für den deutsch-französischen Freundschaftsmarkt.