Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor der Haustür: Die Wasserschaupfad und Weihermühle Rundtour von seinem Wohnort Herschberg aus mag Christoph Brenner sogar in zwei Varianten. Zuerst überrascht die Tour mit dem weiten Blick über die Sickinger Höhe und zurück auf das so schön am Berghang liegende Dorf. Diese Fernsicht sei eine erste Belohnung beim Start der Wanderung, finden Brenner und seine vier gut gelaunten Mitwanderer.

Start ist an der Bürgerhalle am Ortsausgang der Straße in den Schlosswald. Auf dem Fuß- und Radweg führt die Strecke über der Feldflur über dem Walterstaler