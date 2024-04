Am Montag um 18 Uhr endete die Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl am 9. Juni. Einer kam kurz vor Schluss, ein anderer gar nicht.

Seit Montagabend steht fest, wer sich am 9. Juni der Wahl zum Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher stellt. Peter Spitzer (SPD) steht nicht auf der Liste. Der Ortsbürgermeister von Donsieders und frühere Kreisbeigeordnete hat überraschend auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Für die SPD geht der Ortsbeigeordnete Rainer Marten ins Rennen, er trifft auf Rainer Peifer von der FWG Donsieders. Am längsten mit der Einreichung seiner Unterlagen hat Vinningens Ortsbürgermeister Felix Kupper gewartet. Er gab sie am Montagnachmittag ab. Mit seiner Kandidatur war allerdings gerechnet worden.

Auffällig ist, dass viele Kandidaten als Einzelbewerber antreten, obwohl sie eigentlich einer Partei angehören. Dort, wo sie für eine Partei oder eine Wählergruppe oder Wählergemeinschaft antreten, haben wir das vermerkt. Wenn sich Ortsbürgermeister der Wiederwahl stellen, haben wir Amtsinhaber oder AI dazugeschrieben. In einigen Orten gibt es keinen Bürgermeisterkandidaten, etwa in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben auf der Sickinger Höhe und in der Verbandsgemeinde Hauenstein im Luger Tal. Dort wählten die Gemeinderäte in der Vergangenheit immer einen Bürgermeister aus ihrer Mitte.

Wahlausschüsse prüfen Vorschläge

In den nächsten Tagen prüfen die Wahlausschüsse der Kommunen, ob alle Vorgaben eingehalten wurden. Dazu zählt, dass Bewerber, die nicht von einer Partei oder Wählergruppe aufgestellt wurden und die nicht zur Wiederwahl stehen, eine bestimmte Anzahl von Unterstützerunterschriften einreichen. In Dörfern mit weniger als 500 Einwohnern sind sie aber nicht notwendig.

VG Dahner Felsenland

Bobenthal: Markus Keller (Amtsinhaber)

Bruchweiler-Bärenbach: Egon Burkhart, Simone Stahl (FWG Bruchweiler)

Bundenthal: Daniel Frey (Amtsinhaber)

Busenberg: Brigitta Geiger-Spieß (SPD), Christof Müller (AI, FWG Busenberg)

Dahn: Erwin Hoffmann (WG Hoffmann), Bianka Meigel (CDU), Holger Zwick (AI, WG Zwick)

Erfweiler: Walter Schwartz (AI, CDU)

Erlenbach: Dirk Eichberger (Amtsinhaber)

Fischbach: Michael Schreiber (Amtsinhaber), Ortsvorsteher Petersbächel: Georg Dillmann (AI), Rolf Birnstein

Ludwigswinkel: Ruven Fritzinger, Franz Sommer

Niederschlettenbach: Thomas Pietsch (Amtsinhaber)

Nothweiler: Manuel Görtler, Ingo Schuster

Rumbach: Ralf Weber (AI, FWG Rumbach)

Schindhard: Tobias Herberg (AI, WG Schindhard)

Schönau: Frank Metzke

In Hirschthal gab es keine Bewerber.

VG Hauenstein

Hauenstein: Michael Zimmermann (AI, CDU), Andreas Wilde (SPD), Manfred Seibel (Bündnis90/Grüne), Steffen Mellein (WG Hääschde), Bernhard Scherthan

Hinterweidenthal: Georg Eitel (CDU), Yvonne Sarter (SPD), Torsten Frary (WG Hinterweidenthal), Manfred Schary (WG Schary)

Wilgartswiesen: Manfred Schoch (Amtsinhaber), Markus Schöffel, Ortsvorsteher Hermersbergerhof: Michael Eck

In Darstein, Dimbach, Lug, Schwanheim und Spirkelbach gibt es keine Bewerber.

VG Pirmasens-Land

Bottenbach: Klaus Weber (Amtsinhaber)

Eppenbrunn: Thomas Heinemann (CDU), Andreas Pein (AI, SPD)

Hilst: Philipp Andreas (Amtsinhaber)

Kröppen: Steffen Schwarz (Amtsinhaber)

Lemberg: Martin Niebuhr (AI, SPD), OV Salzwoog: Jürgen Ehrhardt (AI), OV Langmühle: Albert Lipps (SPD), OV Glashütte: Carsten Theiß, OV Kettrichhof: Patricia Baumgärtner, Diana Titz

Obersimten: Thorsten Höh (AI, CDU), Silke Rink (WG Seebach)

Ruppertsweiler: Herbert Heid (WG Heid)

Schweix: Marco Maas (Amtsinhaber)

Trulben: Harald Hatzfeld (AI, SPD), OV Hochstellerhof: Karin Feick-Müller (FWG)

Vinningen: Willy Diemert (CDU), Felix Kupper (Amtsinhaber)

VG Rodalben

Clausen: Georg Schäfer (CDU), Jens Dresen (FWG Clausen)

Donsieders: Rainer Marten (SPD), Rainer Peifer (FWG Donsieders)

Leimen: Alexander Frey (AI, FWG), Klaus Germann (CDU)

Merzalben: Michael Köhler (AI, CDU), Rüdeger Eser (SPD)

Münchweiler: Timo Bäuerle (CDU)

Rodalben: Claus Schäfer (AI, CDU), Wolfgang Schultz (SPD)

VG Thaleischw.-Wallhalben

Herschberg: Andreas Schneider (AI, IZH), Dietmar Huber (SPD)

Höheischweiler: Ricarda Holub (Amtsinhaberin)

Höhfröschen: Gerhard Hoffmann (AI, BfH)

Krähenberg: Walter Arzt (Amtsinhaber)

Maßweiler: Herbert Semmet (AI, CDU)

Nünschweiler: Jürgen Beil (AI, CDU)

Obernheim-Kirchenarnbach: Ralf Hemmer (CDU), Katharina Bäcker (FWG Neumühle)

Petersberg: Thomas Auer (FWG)

Reifenberg: Pirmin Zimmer (AI, CDU)

Rieschweiler-Mühlbach: Peter Roschy (AI, SPD), Hans-Dieter Bißbort (FWG)

Saalstadt: Gerd Kiefer (Amtsinhaber)

Schauerberg: Martin Eichert (Amtsinhaber)

Thaleischweiler-Fröschen: Florian Auer (CDU), Bruno Clauß

Wallhalben: Peter Sprengart (CDU), Volker Bauer (WG Bauer)

Weselberg: Michael Schmitt (AI, CDU), Henriette Wirth (FWG)

Winterbach: Andreas Weizel (Amtsinhaber)

In Biedershausen, Hettenhausen, Knopp-Labach und Schmitshausen gab es keine Bewerber.

VG Waldfischbach-Burgalben

Geiselberg: Marika Vatter (AI, FWG), Oliver Osranek (WG Osranek)

Heltersberg: Ralf Mohrhardt (AI, SPD)

Hermersberg: Erich Sommer (AI, CDU), Jochen Werle (SPD)

Höheinöd: Mike Mangold (SPD)

Horbach: Walfried Schäfer (AI, CDU)

Schmalenberg: Peter Seibert (AI, WG Seibert)

Steinalben: Klaus Reischmann (AI, CDU)

Waldfischbach-Burgalben: Michael Oestreicher (AI, BWB), Jürgen Schmalenberger (SPD)

VG Zweibrücken-Land

Althornbach: Miriam Schary (SPD), Bernd Kipp (AI, UWG)

Battweiler: Stefan Hlava (SPD)

Bechhofen: Paul Sefrin (AI, CDU), Thorsten Jung (SPD)

Contwig: Nadine Brinette (AI, CDU)

Dellfeld: Marcus Spies (CDU), Erich Buchmann (FW Dellfeld)

Dietrichingen: Ulrike Vogelgesang (Amtsinhaberin)

Großbundenbach: Dieter Glahn (AI, SPD), Steffen Schmidt

Großsteinhausen: Volker Schmitt (Amtsinhaber)

Hornbach: Judith Schlachter (SPD), Thomas Hohn (FDP)

Käshofen: Angela Schneider-Gabriel

Kleinsteinhausen: Martina Wagner (Amtsinhaberin)

Mauschbach: Bernhard Krippleben (AI, Freie Liste)

Riedelberg: Gereon Lethen

Rosenkopf: Maria Fier

Walshausen: Reiner Reidenbach

Wiesbach: Klaus Buchmann (Amtsinhaber)

Kleinbundenbach: Keine Bewerber.