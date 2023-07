Seit drei Jahren organisiert das Hawethon-Team einen Benefizlauf. Es wird gelaufen für eine Herzenssache

Der Reinerlös des Benefizlauf Hawethon fließt krebs-und schwersterkrankten Kindern und Familien aus der Region zu. Dieses Jahr wurden mittels Startgelder und vieler Spenden die Summe von 6500 Euro für die Aktion Glückstour erreicht. „Wir haben festgestellt, dass der Clauser Lauf für den guten Zweck Fuß gefasst hat“, zog Viktoria Meyer, die Sprecherin des Hawethon zufrieden Bilanz.

Das Resümee der 105 Läufer und 19 Begleit-Biker sei durchweg positiv, ja begeistert gewesen, so dass viele Läufer sich bereits für 2024 angemeldet hätten, schildert Meyer beim RHEINPFALZ-Gespräch. Hervorgehoben worden seien die gute Streckenführung, die prima Verpflegungspunkte, ebenso die hervorragende Stimmung unter den Teilnehmern. Aufgrund der positiven Rückmeldungen habe sich das Organisationsteam entschlossen, die Teilnehmerzahl zu limitieren. Diese begrenzte Mitmacherzahl ermögliche es dann, die Läufer des Halbmarathon per Shuttle zum Start zu bringen: „Dass der Start weiterhin in Hinterweidenthal sein soll, haben die Teilnehmer bei einer Umfrage entschieden,“ begründete Meyer.

Verbindung mit dem Dorffest

Der zweitägige Benefizlauf setzte sich zusammen aus einem Marathon, einem Halbmarathon und einem Lauf über 13 Kilometer. Außerdem wurden sonntags Kinderläufe über 400 Meter (ab fünf Jahre ), über 800 Meter (sechs bis sieben Jahre), über 1000 Meter (acht bis neun Jahre) und über 2000 Meter (ab zehn Jahre) angeboten. Pro Start wurden fünf Euro für einen guten Zweck bezahlt. Hier war der Austragungsort das Sportgelände des Turnvereins Clausen.

Neu im Konzept war, dass man sich samstags mit dem Hawefest am Dorfplatz verbunden hatte. Diese Planung ging auf, freut sich Meyer. Jeder Läufer erhielt einen Pokal und eine Siegerschorle. Auch präsentierte sich das Hawethon-Team mit einem Stand beim Dorffest, wo natürlich die „Clauser Hawe“ (in Steingut), die den Bürgern ihren Uznamen gaben, angeboten wurden. Einen zweiten Standort hatte man auf dem Sportgelände des Turnvereins aufgebaut, wo neben den Kinderläufen – es nahmen 120 teil – ein Spielfest mit Bagger, Klettern, Hindernis-Parcours und Bubble-Ball-Arena stattfand. „Wir als Hawethon-Team möchten nicht nur auf die Aktion Glückstour aufmerksam machen, sondern der Gesellschaft aufzeigen, dass es so einfach ist, zu helfen; so einfach, anderen eine Freude zu bereiten. Denn: Wenn jeder ein bisschen gibt, können wir gemeinsam viel erreichen“, betont Viktoria Meyer.