Im Hauptkampf der „Fight Night“ am Samstag, 4. Mai, in der Eberthalle, sicherte sich der Ludwigshafener Boxer Ahmad Ali den internationalen Titel des Boxverbands IBO in der Superwelter-Gewichtsklasse. Ahmad Alis Gegner in diesem Duell war der ehemalige Afrika-Meister aus Malawi, Hannock Phiri. Über die volle Länge von zehn Runden sicherte sich Ali den Sieg durch die Wertung der Punktrichter. Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (parteilos) gratuliert dem Ludwigshafener Athleten zum Erfolg: „Ahmad Alis Sieg ist nicht nur ein Triumph für ihn persönlich, sondern auch ein tolles Beispiel für junge Menschen, wie Einsatz, Ausdauer und Siegeswille zum Erfolg führen. Wir gratulieren Ahmad Ali herzlich zu diesem verdienten Sieg und sind stolz darauf, einen so talentierten und engagierten Sportler in unserer Stadt zu haben.“ Dieser Sieg markiere einen bemerkenswerten Wendepunkt in Ahmad Alis Karriere, insbesondere angesichts seiner vorherigen Herausforderungen, so Steinruck weiter. Vor zwei Jahren musste er eine vorzeitige Niederlage in der Eberthalle hinnehmen. Doch mit seinem jüngsten Triumph habe er eindrucksvoll seine Fähigkeit bewiesen, sich durch harte Arbeit und Entschlossenheit zurückzukämpfen.