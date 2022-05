Nach zweijähriger Coronapause wird am kommenden Wochenende, 14. und 15. Mai, in Saalstadt wieder das Tuckern von betagten Traktoren und Zugmaschinen zu hören sein. Die Saalstadter Schlepperfreunde um ihren Organisator Alfons Schnur konnten endlich wieder die Liebhaber der teilweise sehr alten aber liebevoll gepflegten Fahrzeuge zum Bulldog- und Oldtimertreffen in die Sickingerhöhgemeinde einladen.

Der Vorsitzende durfte schon eine Menge Zusagen aus der Westpfalz und der Saarpfalz verbuchen – immerhin waren vor drei Jahren nahezu einhundert Besitzer mit ihren Fahrzeugen in die beschauliche Gemeinde gekommen. Groß ist diesmal auch die Nachfrage nach Stellplätzen für Wohnwagen, mit denen wieder eine Reihe von Bulldogfans anreisen wollen.

Am Samstag ab 19 Uhr treffen sich die Oldtimerfreunde in geselliger Runde zum Gedankenaustausch in der Festhalle. Dort findet auch ab 10 Uhr der sonntägliche Frühschoppen statt, ehe sich ab 14 Uhr eine große Rundfahrt aller Teilnehmer durch den Ort formiert, wobei alle Fahrer ein passendes Erinnerungsgeschenk erhalten. Information und Anmeldung unter Telefon 06375 469.