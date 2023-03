Wenn es in Leimen stärker regnet, wird die Bornfeldstraße zur Seenplatte. Grund sind Vertiefungen in der Straßendecke, die sich im Lauf der Zeit gebildet haben. Das Problem soll bald gelöst werden, kündigte Ortsbürgermeister Alexander Frey vor Kurzem im Gemeinderat an. In der Straße sollen fünf Sickerkästen zur Entwässerung der Senkungen eingesetzt werden, wobei die Ableitungsrohre das Oberflächenwasser in den Kanal führen. Die Oberfläche der Bornfeldstraße werde dann wieder hergestellt, wie sie ursprünglich war, betonte Frey.