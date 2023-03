Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Herschberg kann künftig Beachvolleyball gespielt werden. Die Gemeinde hat am Freizeitgelände ein Feld angelegt. Die neue Attraktion geht auf einen Antrag von Ratsmitglied Mathias Bossert zurück. In etwa zwei Wochen werde das Feld spielbereit sein, erklärte Bürgermeister Andreas Schneider.

Man habe geschaut, was so etwas koste und was man dafür braucht. „Und dann haben wir entschieden, das machen wir selbst“, sagte der Bürgermeister. Bossert selbst bezahlte