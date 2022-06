Verkehrsteilnehmer müssen auch in den kommenden Monaten noch mit Behinderungen in der Hauptstraße in Geiselberg rechnen. Die Bauarbeiten sollen aber das Dorffest im August nicht beeinträchtigen.

Die Pfalzwerke Netz AG tauscht die Leitungen im Bereich des Mittelspannungsnetz in der Ortsgemeinde aus, um das Stromnetz in Geiselberg zu stärken. Die dafür notwendigen verkehrspolizeilichen Anordnungen wurden jetzt bis Mitte Juli verlängert. Laut ursprünglichen Plänen sollten die Arbeiten abgeschlossen werden. Der nächste Bauabschnitt sieht den Bereich zwischen Bürgerhaus und Gemeindehaus vor, anschließend gehe es Richtung Schulstraße. Verbunden sind die Arbeiten teils mit halbseitiger Sperrung und einer Ampelschaltung. Auch die Parkmöglichkeiten sind stark eingeschränkt.

Der Rat verwies darauf, dass die Bauarbeiten nicht das Dorffest tangieren dürften. Davon ausgehend, dass auch die jetzt veranschlagte Bauzeit bis Mitte Juli nicht reichen wird. Das Dorffest wird am 13./14. August nach zweijähriger Pause wieder gefeiert. Dafür suchen die teilnehmenden Vereine noch Helfer, sagte Bürgermeisterin Marika Vatter.