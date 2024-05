In Reifenberg gilt bald in allen Nebenstraßen Tempo 30. Nur in der Ortsdurchfahrt darf man dann noch 50 fahren.

In Reifenberg gibt es bisher zwei Tempo-30-Zonen. Wenn man weiß, wo und warum sie einst geschaffen wurden, erkannt man: Es gibt sie schon sehr lange. Denn dass im Bereich Kellinger Straße/Friedhofstraße und Kolbengartenstraße/Flörsheimer Straße Tempo 30 gilt, liegt an den Spielplätzen. Dort sollten die Autos langsam fahren. Der Spielplatz in der Kellinger Straße – in den 70er Jahren das Neubaugebiet – wurde aber vor fast 15 Jahren entfernt. Auf dem Grundstück steht längst ein Wohnhaus.

In den vergangenen Monaten hätten sich mehrere Anwohner über zu schnelle Autos beschwert, sagte Bürgermeister Pirmin Zimmer am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung. Die Beschwerden kämen aus dem Hintereck, wo das aktuelle Neubaugebiet und der Kindergarten liegen.

Bürgermeister: Es wird Kontrollen geben

Im Gemeinderat stieß der Vorschlag, im gesamten Dorf mit Ausnahme der Ortsdurchfahrt Tempo 30 einzuführen, auf Zustimmung. Markus Hüther sagte, er habe sich „ein bisschen umgehört, und alle haben gesagt, sie fänden das sinnvoll“. Thomas Velten war zwar „nicht dafür, dass man den Leuten immer alles vorschreibt“, aber er selbst fahre schon 30 oder 35 im Dorf, und Reifenberg habe nun mal nur Wohngebiete. Tanja Becker fand die Idee „total sinnvoll“, aber sie frage sich: „Was wird’s groß bringen?“ Ähnlich sah es Christian Borst: „Ich denke nicht, dass es was bringt.“ Bürgermeister Zimmer verwies jedoch darauf, dass die Verbandsgemeinde mittlerweile ein eigenes Auto für Geschwindigkeitskontrollen hat, und er kündigte an: „Es wird Kontrollen geben.“

Wann die Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wird, steht noch nicht fest. Erst müssen die Schilder bestellt werden. Bürgermeister Zimmer rechnet mit überschaubaren Kosten knapp unter 1000 Euro.