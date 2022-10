Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Pirmasens-Zweibrücken hat einen neuen Vorsitzenden: Jürgen Simonis, Zahnarzt aus Hinterweidenthal.

Die Neuwahlen waren nötig geworden, weil der seit 40 Jahren amtierende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Sanitätsrat Helmut Stein aus Clausen, sein Amt aus Altersgründen zur Verfügung stellte. Der Vorstand der AGZ setzt sich zusammen aus Mitgliedern der Zahnärzteschaft, der Krankenkassen und dem Gesundheitsamt.

Benannt wurden von Seiten der Zahnärzteschaft: Verena Becker, Dierk Gollasch und Steffen Winkelmann. Von Seiten der Krankenkassen: Patrick Otto, Markus Semmet, Jochen Helfrich, AOK und Silke Reichel, AOK. Von Seiten der Kreisverwaltung ist Martina Becker, Abteilung Gesundheitswesen im Vorstand vertreten.

Treibende Kraft hinter gesunden Kinderzähnen

Die AGZ Pirmasens-Zweibrücken ist eine von 23 regionalen Arbeitsgemeinschaften unter dem Dach der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz. Sie setzt die Programme der Gruppenprophylaxe vor Ort in Krabbelgruppen, Kindertagesstätten und Schulen in der Region um. Die AGZ Pirmasens-Zweibrücken besteht bereits seit 1982. Das von ihr begründete Kooperationsmodell mit Zahnärzten, gesetzlichen Krankenkassen und öffentlichem Gesundheitsdienst diente als Vorbild für die Organisation der Gruppenprophylaxe in Rheinland-Pfalz und über die Landesgrenzen hinaus. Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung, die letztlich dazu führte, dass aktuell nahezu 90 Prozent der Zwölfjährigen im Land naturgesunde Gebisse haben, war Helmut Stein.

Der promovierte Zahnmediziner aus Clausen hat auch den Vorsitz bei der LAGZ niedergelegt, ein Amt, das er 25 Jahre innehatte. Sein Nachfolger ist Wilfried Woop aus Neustadt, der maßgeblich an der Gründung der AGZ Mittelhardt beteiligt war. Im Projektteam der LAGZ arbeiten aus der regionalen AGZ Pirmasens-Zweibrücken folgende Personen mit: Walter Haas (Geschäftsführer LAGZ), Brigitte Bion (Geschäftsstelle AGZ und Verwaltungskoordinatorin LAGZ) und Evelin Fuchs (Geschäftsstelle AGZ und Leitung LAGZ-Arbeitskreis „Gesunde Zähne von Anfang an“). Was die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ) betrifft, ist Helmut Stein ebenfalls aus Altersgründen ausgeschieden. Er war vertrat dort die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV).