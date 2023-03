Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Partys während der Corona-Pandemie sind problematisch. Was in deutschen Großstädten zuletzt für negative Schlagzeilen sorgte – Jugendliche, bei deren Feiern Schäden verursacht werden –, machte jetzt auch in Geiselberg Ärger. Eine Party auf dem Zeltplatz zog eine Anzeige bei der Polizei nach sich.

Der Zeltplatz der Gemeinde Geiselberg am Ortseingang ist derzeit gesperrt. Bedingt durch die Auflagen der Corona-Pandemie darf die Anlage nicht genutzt werden. Wird sie aber: von