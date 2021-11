Ab Donnerstag, 18. November, finden dank einer Kooperation zwischen dem Mehrgenerationenhaus Waldfischbach-Burgalben und der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz mehrere Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Landkreis Südwestpfalz statt. Gefördert und damit ermöglicht hat diese Kurse das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

In Dahn, Rodalben und Thaleischweiler-Fröschen erwerben Schüler der fünften bis achten Klassen ab dem 18. November montags, donnerstags und freitags PC-Grundlagenkenntnisse. Auch der Umgang mit persönlichen Daten und die Sicherheit im Internet werden thematisiert.

Ein Hausaufgabenbetreuung- und Förderkurs Mathematik unterstützt Kinder ersten bis vierten Klasse fünfmal mittwochs vom 24. November bis 22. Dezember zwischen 14.30 und 15 Uhr in Rodalben. Für ZweitklässlerInnen findet ab dem 23. November fünfmal jeweils dienstags von 14 bis 15 Uhr ein Förderkurs Lesen in Rodalben statt. Weihnachtsgeschenke basteln und Gesellschaftsspiele kennen lernen werden Kinder von sechs bis zehn Jahren donnerstags vom 25. November bis zum 16. Dezember an vier Nachmittagen von 16 bis 18 Uhr in Rodalben.

Malen mit Aquarellfarben

In Rodalben und Dahn können Kinder ab sechs Jahren am 27. November und 4. Dezember an eintägigen Mal-Workshops für Bilder oder Karten zum Thema „Malen mit Aquarellfarben“ für Kinder und Jugendliche teilnehmen. Und der Natur- und Umweltkurs „Unser Wald, Umweltschutz im Alltag, Upcycling und Ernährung“ lädt ab Donnerstag, 25. November, an drei Nachmittagen von 15 bis 16.30 Uhr in Rodalben Kinder ab acht Jahren zum Erkunden und Staunen ein.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 06331/809 336 oder online unter www.kvhs-swp.de.