Mit Listen für die Verbandsgemeinderäte Pirmasens-Land und Dahn hat die südwestpfälzische AfD ihre Vorbereitungen für die Kommunalwahl abgeschlossen. Lutz Wendel führt die Liste für Pirmasens-Land und Simone Helbling die Liste für das Dahner Felsenland. Waldfischbach-Burgalben und Hauenstein hätte die Partei beinahe auch noch geschafft.

Die Listen für Pirmasens-Land und Dahn wurden am Samstag im AfD-Büro in der Kaiserstraße von den dortigen Mitgliedern gewählt, wie Kreisvorsitzender Lutz Wendel mitteilt. „Jetzt sind wir erstmal fertig für die Wahl“, so Wendel. Weitere Listen werden nicht mehr kommen. Damit kandidiert die AfD nach dem Kreistag und Pirmasenser Stadtrat auch für den Rodalber Stadtrat und die Verbandsgemeinderäte Rodalben, Pirmasens-Land und Dahner Felsenland. Wendel sieht dies als Erfolg und eine gute Aufbauarbeit seiner Partei. Derzeit sei es schwierig, Kandidaten zu finden, die Flagge zeigen wollen. An Mitgliedern und Wählern mangele es der AfD nicht, jedoch an potenziellen Gemeinderatsmitgliedern.

In Waldfischbach-Burgalben und Hauenstein hätte Wendel auch noch gerne Listen für den Verbandsgemeinderat aufgestellt. Dort habe die Partei sehr viele Mitglieder, mehr als in Dahn oder Pirmasens-Land. Wegen der allgemein schlechten Stimmung gegen die AfD, sei es jedoch nicht möglich gewesen, Kandidaten zu finden, die sich als AfDler in die Öffentlichkeit trauten, bedauert er. Das werde sich spätestens bei den Wahlen 2029 ändern, ist sich Wendel sicher. Bis dahin werden AfD-Mitglieder immer mal in Gemeindratssitzungen als Zuschauer teilnehmen, um über die dortigen Probleme auf dem Laufenden zu sein, kündigte er an.

AfD-Listen

Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land: 1. Lutz Wendel, 2. Rosario Kindlein, 3. Karina Tietz, 4. Nadine Logie, 5. Uwe Graf, 6. Alexander Kießling, 7. Christian Wendel, 8. Kim Klatt, 9. Daniel Sattelberger, 10. Thomas Göller, 11. Klaus Wendel, 12. Helga Wendel.

Verbandsgemeinderat Dahner Felsenland: 1. Simone Helbling, 2. Joachim Huber, 3. Uwe Helbling, 4. Alexius Schehl, 5. Adrian Wollner, 6. Stefan Dauenhauer, 7. Thilo Walber