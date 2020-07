SÜW. In den Wertstoffwirtschaftszentren im Landkreis Südliche Weinstraße wird es am 1. und am 22. August eine Problemabfallsammlung geben.

Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaushalten kostenlos mitgenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen bis 50 Kilogramm beziehungsweise 50 Liter abgegeben werden. Die Problemabfälle sollten in geschlossenen Behältern und Verpackungen aufbewahrt sein. Sie können am 1. August im Wertstoffwirtschaftszentrum Nord bei Edesheim und am 22. August im Wertstoffwirtschaftszentrum Süd bei Billigheim-Ingenheim jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr abgegeben werden.

Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl werden dagegen nicht angenommen. Ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches können jedoch abgegeben werden. Auch Altmedikamente werden nicht mehr erfasst. Sie können in haushaltsüblichen Mengen in die Restabfalltonne geworfen werden.

Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Die Bürger werden zudem gebeten, angesichts der geltenden Sicherheitsbestimmungen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Informationen finden sich im SÜW-Wertstoff-Wegweiser und auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße. Für Rückfragen steht die Kreisverwaltung unter Telefon 06341 940420 zur Verfügung. Gewerbebetriebe können sich unmittelbar bei der SAM GmbH unter Telefon 06131 982980 melden.