Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Windenergie soll ausgebaut werden, und zwar so schnell wie möglich. Auch in der Südpfalz sind neue Räder geplant. Doch nicht überall können Anlagen gebaut werden.

48 Windkraftanlagen stehen in der Südpfalz, wenn man die Rotoren in den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße zusammenrechnet. Bisher, muss man allerdings sagen, denn es sollen mehr werden. Die erneuerbaren Energien auszubauen, ist politischer Wille. „Die spürbaren Folgen der Erderwärmung und die Folgen der Abhängigkeit fossiler Importe bewirken offenkundig ein Umdenken“, schreibt der Klimaschutzmanager des Landkreises SÜW, Philipp Steiner, in seinem Bericht für das vergangene Jahr. Die Stoßrichtung ist also klar. Doch auch wenn es in der Region Bewegung gibt und einige Anlagen neu entstehen sollen: Nicht überall können und dürfen Windräder errichtet werden, nicht überall sind sie sinnvoll. Das merkt man vor allem im Kreis SÜW.

16