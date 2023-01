Rechtzeitig vor dem Murmeltiertag haben sich die drei Nager des Wild- und Wanderparks in Silz wieder wohlauf vor ihrem Bau gezeigt. Das berichtet Daniel Kraus, der Geschäftsführer der Freizeitstätte.

DIe drei Murmeltiere – zwei Jungtiere und ein einjähriges Tier – waren vergangenen August von Berchtesgarden an die Südliche Weinstraße umgezogen. Seither konnten sie sich in ihrem Gehege eingewöhnen und genügend Fettreserven für den Winter anfressen. Ende September begann ihre Winterruhe, die sie in ihrem Bau verbracht haben.

„Dass die Tiere das von uns gestaltete Gehege und den Murmelbau angenommen und dort erfolgreich überwintert haben, macht uns sehr froh“, teilt Kraus mit. Das Ende ihrer Winterruhe werde von der Außentemperatur beeinflusst: Das milde Klima der Südpfalz habe zu einem frühen Start ins neue Murmeljahr beigetragen. „In ihrer alten Heimat würden die drei Tiere vermutlich noch etwas länger schlafen“, meint der Geschäftsführer der Einrichtung, die sich in Trägerschaft des Landkreises SÜW befindet.

Es gibt übrigens noch einen weiteren Zusammenhang zwischen den Pflanzenfressern und der Witterung. Am 2. Februar ist alljährlich Murmeltiertag, der in den USA und Kanada unter der englischen Bezeichnung Ground Hog Day groß gefeiert wird. Erscheint an diesem Tag das Murmeltier vor seinem Bau und wirft einen Schatten, was nur bei Sonnenschein gelingt, dauert der Winter weitere sechs Wochen an, so die Überzeugung. Wirft es keinen Schatten, naht der Frühling. „Wir behalten unsere Tiere am Donnerstag natürlich besonders gut im Auge“, sagt Kraus schmunzelnd.