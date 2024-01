Der Kreiselternausschuss (KEA) berät und unterstützt die Elternausschüsse bei Kita-relevanten Themen. Nun wurde neu gewählt und ein Überblick über die aktuelle Situation gegeben.

So führte der KEA beispielsweise eine Umfrage zum Stimmungsbild unter allen Eltern, Fachkräften und Trägern durch, wie der Vorsitzender Christian Strecker bei der letzten Sitzung berichtete. Eltern hätten nun eine übersichtliche Sammlung von Ideen und Rahmenbedingungen an der Hand. In der anschließenden Wahl wurden Gregor Bauer (Schweighofen), Anja Burger (Annweiler), Sebastian Christill (Maikammer), Jaqueline Gabriel (Ramberg), Tim Göhrig (Dörrenbach), Susanne Hubral (Bad Bergzabern), Daniela Jordan (Queichhambach), Sarah Lehnert (Insheim), Christian Strecker (Oberotterbach) und Jasmin Vonnieda (Freimersheim) in den Vorstand gewählt. Daniela Jordan, Christian Strecker, Sarah Lehnert und Jasmin Vonnieda sind im Landeselternausschuss. Christian Strecker als Vorsitzender ist auch im Jugendhilfeausschuss. Als seine Stellvertreterinnen wurden Daniela Jordan (Vorsitz) und Sarah Lehnert (Jugendhilfeausschuss) berufen.

Inhaltlich wurden bereits Ideen entwickelt: Beispielsweise sollen die Ergebnisse der Umfrage als Basis für die gemeinsame Verbesserung der Rahmenbedingungen für Eltern, Fachkräfte und Kinder genutzt werden. Darüber hinaus wird es eine Arbeitsgruppe geben, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen wird. Weiterhin ein großer Anteil der Arbeit wird die Aufklärung der Eltern sein.

Info

Am Freitag, 26. Februar, wird eine Online-Schulung zu den Grundlagen der Elternmitwirkung angeboten. Näheres zu den Mitgliedern, der Arbeit des Gremiums, den Veranstaltungen und weitere Infos: www.keasuew.de