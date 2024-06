Leichte Verschlechterung für die FWG: Sie büßt zwar nur einen Stimmenanteil von 0,8 Prozentpunkten ein und kommt nun auf 16,5 Prozent, dafür aber einen ganzen Sitz im Rat und hat nun fünf. Auf nahezu gleichhohes Stimmenniveau kann sich die AfD schrauben. Sie steigert ihren Stimmenanteil von 10,8 auf 16,9 Prozent und erhält dafür ebenfalls fünf Mandate. Zuvor hatte sie drei. Verluste müssen hingegen Grüne und FDP einstecken. Die Grünen fallen von 16,9 auf 12,2 Prozent. Dafür gibt’s künftig nur noch vier Mandate statt fünf wie in den fünf Jahren zuvor. Auch der FDP schenkten weniger Wähler Vertrauen. Sie verschlechtert ihr Ergebnis von 7,8 auf 5,0 Prozent. Damit werden künftig nur noch zwei statt drei Liberale im Gremium sitzen, das 32 Sitze hat.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees.

In Prozentzahlen hat die Partei ihr Ergebnis von 27,9 auf 30,3 im Vergleich zu 2019 verbessert. Eine Punktlandung legt die SPD hin. Mit 19,2 Prozent kommt sie exakt aufs gleiche Ergebnis wie vor fünf Jahren. Dafür können erneut sechs Mitglieder ins Gremium einziehen.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter