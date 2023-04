Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwarzes Samtkleid mit einem schicken Hütchen. Das war das Brautkleid von Ursula Schwögler, als sie am 29. Dezember 1956 ihren Theo in Rechtenbach heiratete. Davon schwärmt die mittlerweile 85-Jährige noch immer. Am Mittwoch begehen die beiden das Fest der Eisernen Hochzeit. Ebenfalls in Rechtenbach, und gefeiert wird wie damals im engsten Familienkreis.

Bei Möbel Vogel in Bad Bergzabern haben sich Ursula und Theo Schwögler damals kennengelernt. Sie war die erste Auszubildende im Betrieb als kaufmännische Angestellte. Im gleichen Betrieb