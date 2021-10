In diesem Jahr war so einiges anders. Aus dem Annweilerer Keschdefeschd wurde eine Keschdeabend. Und an jenem wurde nicht nur die neue Kastanienprinzessin gekrönt, sondern auch der Ehrenamtspreis verliehen. Erstmals hat die Verbandsgemeinde diesen ausgelobt.

„Freiwilliges Engagement von Bürgerinnen und Bürgern findet man in nahezu allen Lebensbereichen und ist damit elementarer Bestandteil von gesellschaftlichem Zusammenleben und Zusammenhalt“, findet Bürgermeister Christian Burkhart. Wertschätzung und Unterstützung der Ehrenamtlichen schafften Anreize, sich auch weiterhin für das Gemeinwohl einzusetzen. Deshalb habe der Verbandsgemeinderat diesen Sommer beschlossen, vorgeschlagenen Ehrenamtlichen künftig durch die Verleihung einer Ehrennadel gebührend zu danken, erklärt der Verwaltungschef. Wer sind die Premieren-Preisträger?

Walter Herzog ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der kirchlichen Jugendarbeit, im sportlichen Bereich beim TV Bad Bergzabern, im sozialen Bereich etwa beim Senegalhilfe-Verein und als ehemaliger Leiter der VHS Annweiler, im Naturschutz beim BUND und in der BI Queichtal sowie als Vorsitzender des Vereins Zukunft Annweiler tätig. „Walter Herzog engagiert sich vielfältig und uneigennützig in verschiedensten Bereichen des Gemeinwesens und zeigt damit, wie wichtig und wertvoll ehrenamtlich agierende Bürger sind“, lobt Burkhart.

Zwei Einzelpersonen und ein Verein geehrt

Walter Halde ist langjähriger Leiter und Dirigent des Akkordenorchesters Annweiler sowie Leiter des Gesangvereins Waldrohrbach-Bindersbach. Von 1979 bis 2004 war er Ratsmitglied in Waldrohrbach, 15 Jahre davon als Ortsbürgermeister. Im Frühjahr 2019 wurde er für seine 40-jährige Mitgliedschaft im Akkordeonorchester als Dirigent mit der Goldenen Dirigentennadel mit Kranz ausgezeichnet. „Walter Halde engagiert sich besonders in der Heimatpflege, etwa bei der Instandsetzung der Lourdesgrotte in Waldrohrbach und bei der Ertüchtigung der kleinen Anlage an der Rehbergquelle“, so Burkhart.

Der VfB Annweiler engagiert sich seit Jahrzehnten vorbildlich in der Jugendarbeit. Unter anderem organisiert er ein Jugendzeltlager am Hermann-Krieg-Haus. Am Beginn der Corona-Krise hatte sich der VfB mit den Hilfsorganisationen „Die Pfalz hilft sich“ und „Die Tafel“ sowie diversen Fahrschulen zur Nachbarschaftshilfe zusammengeschlossen und Einkäufe für Risikogruppen und Bedürftige erledigt. „Der VfB hat sich in der Corona-Anfangsphase sehr schnell aufgestellt und vermutlich auch andere zur Unterstützung animiert“, lobt der Bürgermeister.