Schwiegermütter sind eine Herausforderung. Ungeahnte Verwicklungen können entstehen, wenn es nicht so ganz nach ihrem Willen geht. Endet diese Komödie im Chaos?

Die Darsteller der Theatergruppe Oberhausen zeigen in dem Dreiakter „Immer diese Schwiegermütter oder Schwiegermütter all in!“ von Autorin Beate Irmisch, was passieren kann, wenn zwei unterschiedliche Familien kurz vor einer Verlobung das erste Mal aufeinandertreffen. Irrungen, Wirrungen, Verwechslungen und Verdächtigungen sind programmiert.

Walli Hoppenstett (Nicole Kubetzki) wähnt sich endlich am Ziel ihrer Wünsche. Ihre Tochter Emma (Selina Kubetzki) will heiraten. Einen weltberühmten Tenor. Sie ist entzückt. Denn der Schwiegersohn in spe ist gut situiert und ein „von“. Emma von Zitzewitz wird ihr Emmalein bald heißen, denkt sie sich. Dann könnte sie auch im Haus wohnen. Platz wäre ja genug. „Oh, wie ist das schön!“

Es kommt alles ganz anders

Der zukünftige Gemahl Gernot von Zitzewitz (Jürgen Hitziger) ist zwar wirklich ein „von“ und vor allem reich. Allerdings hat Tochter Emma der Mama gegenüber nicht erwähnt, dass der liebe Gernot glatte 25 Jahre älter ist als sie. Das muss Mama schonend beigebracht werden.

Doch alles kommt anders, als man denkt. Walli reist zu früh an und trifft auf die Herrin des Hauses, Marliese von Zitzewitz (Julia Sprenger). Die „andere“ Schwiegermutter. Diese hält Walli für ein Dienstmädchen und kommandiert nur rum. „Was willen die ,hä?“ Vor allem als auch Onkel Blasius (Andreas Brudermann) und Tante Käthe (Nicole Dauer) zur Verlobung von Emma eintreffen und schnöde von Marliese von Zitzewitz behandelt werden. „Was für eine Mischpoke ist das denn?“ Die Mutter von Gernot kann einfach nicht begreifen, dass ihr Sohn sich mit 50 Jahren nochmals verloben will.

Es wartet das nächste Fettnäpfchen

Walli lernt im ganzen Trubel Gernot kennen und sieht den vermeintlichen Vater vom Bräutigam vor sich. Und zu alle dem, findet sie ihn ziemlich nett. Auch Emma und der Sohn von Gernot, genannt, das Gernötche (Marius Knorz) treffen unverhofft aufeinander und finden sich ziemlich anziehend. Als dann auch noch die temperamentvolle Schauspielerin Marikka (Christine Scheib) auftaucht und mit aller Gewalt das Gernötche für sich haben will, wird’s brenzlig. „Er gehört zu mir, basta!“ Nur, das Gernötche will nicht.

Auch der stotternde Hausmeister Krause (Christian Schmitt) kommt mit seiner Rohrzange zu den ungünstigsten Momenten. Vor diesen Fettnäpfchen kann ihn auch nicht seine Liebste, das Hausmädchen Frieda (Ann-Kathrin Hitziger), retten. So geht alles seinen Lauf. Oder doch nicht? Wird am Ende dann doch noch alles ganz anders? Regie führt Jürgen Hitziger, die Maske übernehmen Ina Brudermann und Souffleuse Marlene Hitziger.

Info

Aufführungen gibt es am 2. März (20 Uhr), am 3. März (19 Uhr), am 9. März (20 Uhr) und am 10. März (19 Uhr) im Gemeinschaftshaus Oberhausen. Kartenvorverkauf bei Familie Boos, Telefon 06343 61664. Eine Karte kostet 10 Euro.