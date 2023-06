Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn demnächst die Schilder aufgestellt werden, ist es offiziell. In der Hauptstraße in Barbelroth, der L544, ist vom Ortseingang aus Bad Bergzabern kommend Tempo 30 Pflicht. Aber nur bis ungefähr zur Hälfte der Straße, ab der Mittelstraße, die die Hauptstraße kreuzt, gilt das Tempolimit nur in den Nachtstunden.

Der Gemeinderat hat die Entscheidung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer hingenommen. Die Gemeinde kämpft schon seit 2016 für eine Geschwindigkeitsreduzierung