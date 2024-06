Der alte und neue Bürgermeister in Herxheim heißt Sven Koch (CDU). Der 37-Jährige erhielt am Sonntag 74,7 Prozent der Wählerstimmen und hat somit den Zweikampf gegen seinen Widersacher Jörg Manfred Dähne (68/SPD) klar für sich entschieden. Der Sozialdemkorat vereinte 25,3 Prozent der Stimmen auf sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,6Prozent

Der Landtagsabgeordnete Koch war als gemeinsamer Bewerber der Christlich Demokratischen Union (CDU) und der Freien Wählergruppe (FWG) Herxheim ins Rennen gegangen. Kurz nach dem Wahlsieg zeigte sich Sven Koch hoch erfreut, dass ihm die Wähler das Vertrauen geschenkt haben. „Die Stimmung im Ort war gut“, das habe man vor der Wahl gemerkt. In dieser Deutlichkeit habe er das Ergebnis aber nicht erwartet. Er wertete dies auch als Zeichen für seine Arbeit in den vergangenen sechs Monaten. Es sei ihm gelungen wieder mehr Ruhe in den Ort zu bringen.

Jörg Manfred Dähne hatte mit Vorfeld mit 20 Prozent der Stimmen gerechnet. Den Stimmenanteil von 25,3 Prozent stimme in hochzufrieden, sagte er gegenüber der RHEINPFALZ. Nun gelte es die Ergebnisse der SPD insgesamt abzuwarten.

7740 Herxheimer waren zur Wahl aufgefordert. Bei der vorgezogenen Wahl im Herbst 2023, zu der es gekommen war, weil Hedi Braun ihr Amt vorzeitig niedergelegt hatte, war der 37-jährige Sven Koch (CDU) der einzige Bewerber gewesen. Der Interimsbürgermeister auch damals die CDU und FWG hinter sich. In der Verbandsgemeinde Herxheim leben derzeit rund 15.700 Bürger, rund 12.400 davon waren bei der Kommunalwahl wahlberechtigt.