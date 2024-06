Damit ist es aber nicht getan: Sven Koch muss weiter das in ihn gesteckte Vertrauen an die Bürger zurückzahlen und Projekte wie das Jugendzentrum zu einem guten Ende führen. Auch die Belebung des Ortszentrums darf nicht zu kurz kommen.

Er kann sich auch auf die Fahne schreiben, dass er im Ort wieder mehr Ruhe hat einkehren lassen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in Herxheim wieder spürbar gewachsen, seit er im Amt ist.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

