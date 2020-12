Seit Donnerstag ist die Grundschule in Herxheim wegen Corona-Fällen im Kollegium und in der Schülerschaft komplett geschlossen. Das hat die Schule auf Anfrage bestätigt. Auch eine Notbetreuung war dort am Donnerstag und ist am Freitag nicht möglich. Nicht richtig sei dagegen der Hinweis einer Leserin, die sich an die Redaktion gewandt hatte, dass die Notbetreuung auch schon am Mittwoch ausgefallen sei und Kinder zwar zur Schule gekommen, aber nicht eingelassen worden seien. Nach Angaben der Schule gab es die versprochene Betreuung bis 14 Uhr. Wie die Schule auf ihrer Homepage schreibt, hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), zu deren Aufgaben auch die Schulaufsicht gehört, die Schule geschlossen, um mögliche Infektionsketten zu unterbinden. Die Herxheimerin kritisiert, dass ein Lehrer schon seit Montag unter Corona-Verdacht gestanden habe, die Lehrer aber trotzdem verpflichtet gewesen seien, zur Schule zu kommen. Dies hält sie für ein überflüssiges Risiko. In der Grundschule soll es ab Montag, 4. Januar, wieder wie geplant eine Notbetreuung geben.

Nach heutigem Stand soll der reguläre Unterricht vom 4. bis 15. Januar in allen Schularten ausschließlich als Fernunterricht stattfinden. Es soll aber in diesem Zeitraum auch eine Notbetreuung für Schüler bis zur Klassenstufe sieben geben.