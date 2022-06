Mitglieder der Südpfälzischen Kunstgilde werden am Wochenende beim Rosenmarkt in Bad Bergzabern mit ihren Werken vertreten sein. Malerin Olga David wird am Samstag im Schlosshof ihre als „Live-painting-action“ bezeichnete Kunstaktion starten, am Sonntag werden Monika Kirks und Elizabeth McCrum dort porträtieren. Die Kunstgilde ist mit 15 Künstlerinnen bei der Ausstellung im Stadtmuseum im Alten Engel vertreten. Unter dem Motto „Rosenwochen“ zeigen sie Malerei und Bildhauerei neben Werken aus der Sammlung des Museums von Werner vom Scheidt. Die Vernissage der Ausstellung beginnt am Samstag um 11 Uhr, die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr. Außerdem ist die Artgalerie an beiden Tagen geöffnet. Die derzeitige Ausstellung mit Arbeiten von Heike Renz und Fotografie von Gertrud und Wigand Schneiderheinze endet am Sonntag um 18 Uhr.