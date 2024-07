Wasserratten brauchen einen Ersatz fürs Rebmeerbad. Das Freibad in Steinfeld zum Beispiel. Der Weg dorthin wird in den Ferien erleichtert. Und es gibt weitere gute Nachrichten.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für viele Kinder und Jugendliche wird deshalb das Freibad zum zweiten Wohnzimmer – zumindest dann, wenn das Wetter mitspielt. Die Vorfreude darauf dürfte groß sein. Getrübt ist sie allerdings bei all denjenigen, die an den warmen Tagen für gewöhnlich in Richtung Rebmeerbad pilgern. Dort sind nämlich wegen eines Wasserrohrbruchs das Nichtschwimmerbecken mit der Rutsche und das Planschbecken für den Rest der Saison gesperrt.

Damit die Wasserratten in der Kurstadt nicht komplett auf dem Trockenen sitzen, bietet die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern aus der Not heraus einen zusätzlichen Service an, wie der für die Bäder zuständige Beigeordnete Martin Engelhard in der vergangenen VG-Ratssitzung ankündigte. Zwischen dem Rebmeerbad und dem Waldschwimmbad in Steinfeld wird ein Shuttlebus pendeln. Die Idee dazu kam in einer vorherigen Sitzung aus der CDU-Fraktion.

Der Shuttlebus ist kostenlos

„Der Shuttlebus verkehrt zunächst täglich vom 15. Juli bis zum 28. Juli“, heißt es in einer Mitteilung, in der die Einzelheiten zum Angebot aufgelistet sind. „Je nach Nachfrage wir der Shuttleverkehr für die gesamten Sommerferien eingerichtet.“ Das beste am Fahrdienst: Er ist für die Nutzer kostenlos, die Rechnung übernimmt die Verbandsgemeinde. Eine Stunde koste 70 Euro, erklärte Engelhard.

Abfahrt ist von Montag bis Sonntag immer um 13 Uhr vor dem Eingang des Freibades in Bad Bergzabern, Friedrich-Ebert-Straße 40. In dem Bus haben acht Fahrgäste Platz. Wollen mehr einsteigen, wird es zwei Touren in Richtung Steinfeld geben. „Dadurch kann es gegebenenfalls zu Wartezeiten kommen“, heißt es in der Mitteilung der Verbandsgemeinde. Vom Waldschwimmbad geht es immer um 17.30 Uhr zurück zum Rebmeerbad.

Waldschwimmbad täglich geöffnet

Genutzt werden kann das Angebot auch spontan, denn eine Voranmeldung für den Shuttlebus ist nicht nötig. Die Verbandsgemeindeverwaltung weist darauf hin, dass Kinder unter 18 Jahren für die Fahrt eine ausgefüllte Einverständniserklärung der Eltern dabei haben müssen. Die gibt’s im Freibad Bad Bergzabern, im Bürgerbüro oder auf der Internetseite der Schwimmbäder. „Gemäß Haus- und Badeordnung dürfen Kinder unter sechs Jahren das Schwimmbad generell nicht ohne volljährige Begleitperson besuchen“, betont die Verwaltung.

Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht in Sachen Badespaß im Bad Bergzaberner Land. Normalerweise hat das Waldschwimmbad in Steinfeld montags geschlossen. Das wird vorerst nicht der Fall sein. Solange es keine personellen Engpässe gebe, werde das Bad in Steinfeld jeden Tag offen sein, erklärte Engelhard. „Wie das Angebot angenommen wird und wie es funktioniert, wissen wir natürlich im Vorfeld nicht“, sagt der Beigeordnete. „Wir machen das jetzt einfach mal und schauen uns das an.“

Info

Weitere Informationen zum Shuttleservice gibt es auf der Internetseite der Schwimmbäder. Dort können auch E-Tickets gekauft werden.