Im Bestreben, entlang der Bundesstraße 38 zwischen Landau und Weißenburg einen Lückenschluss für Fahrradpendler zu schaffen, haben sich der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart und Dietmar Seefeldt, Landrat der Südlichen Weinstraße, erneut an Bundesverkehrsminister Volker Wissing gewandt.

Bereits kurz vor Ostern hatten die beiden nach einer Radtour zwischen Niederhorbach und Ingenheim angekündigt, nicht lockerlassen zu wollen in Sachen Radweg-Lückenschluss. „Gemeinsam weisen die beiden Politiker in dem Schreiben darauf hin, dass die Trasse (...) in einem qualitativ sehr schlechten Zustand sei“, teilt die Kreisverwaltung mit. Pendler würden „in diesem Bereich eher die B38 befahren als den Umweg in Kauf zu nehmen“, argumentieren Gebhart und Seefeldt in dem jetzt verschickten Schreiben an Wissing. Deshalb sei auch der Lückenschluss entlang der Bundesstraße von Appenhofen bis zum Anschluss an die alte B38 bei Impflingen wünschenswert. Zudem laden Gebhart und Seefeldt Wissing zu einer gemeinsamen Tour entlang der Strecke von Niederhorbach nach Ingenheim ein, um sich von der Problematik selbst ein Bild machen zu können.