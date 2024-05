Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber ist sauer. Ein Naturfrevler habe rücksichtslos ein Gemeinschaftsprojekt des Dorfs beschädigt. Wer steckt dahinter?

Die Ortsgemeinde Gleisweiler hat in den vergangenen fünf Jahren etwa 40 Obstbäume gepflanzt, um das Landschaftsbild zu verschönern, um dem Klimawandel entgegenzutreten und um die Biodiversität zu fördern. „Überwiegend wurden alte Birnbaum- und Apfelbaumsorten gepflanzt“, berichtet Ortsbürgermeister Rothgerber über die ehrenamtlichen Arbeitsstunden. Karl Knochel aus Gleisweiler, Experte für alte Obstbaumsorten, habe die Gemeinde dabei beraten. Die Bäumen seien überwiegend im Hainbachtal und an der Weinstraße gepflanzt worden.

„Doch jetzt hat ein egoistischer Zeitgenosse einen vor fünf Jahren gepflanzten Birnbaum der Sorte ,Gräfin von Paris’ abgesägt“, berichtet der Ortschef. Der Baum habe am Hainbach gestanden. Dort stehe schon seit Jahrzehnten eine Obstbaum-Reihe, und in den vergangenen Jahren seien entstandene Lücken mit Neupflanzungen gefüllt worden. „Es ist einfach widerlich, wie hier mit Allgemeineigentum umgegangen wird“, findet Rothgerber. Ein solcher Frevel sei natürlich keine Motivation für die engagierten Bürger, sich weiter ehrenamtlich für die Gesellschaft einzubringen. „Ich fordere den Schadensverursacher auf, sich zu melden, um den Schaden zu regulieren“, sagt der Ortsbürgermeister. Er bittet aber auch Anwohner und Winzer, die in jenem Bereich tätig sind, um Hinweise.