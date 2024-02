Dominik Rubiano-Soriano (parteilos) will Ortsbürgermeister in Wernersberg bleiben. Die Geschicke von Wernersberg lägen ihm am Herzen, begründet der Amtsinhaber seine Entscheidung, bei der anstehenden Kommunalwahl erneut zu kandidieren.

Getroffen habe er die Entscheidung ab Mitte seiner zweiten Amtszeit, sagt er. Der Wernersberger hatte bereits die Wahlen 2014 und 2019 für sich entscheiden können. Nun will er mit 43 Jahren zum dritten Mal kandidieren. Warum? „Ein tolle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und eine gute Kommunikation mit den Bürgern“ seien die Hauptbeweggründe. „ Das Wir steht an erster Stelle. Das macht Wernersberg aus“, erklärt der Ortsbürgermeister.

Unter seiner Regie auf den Weg gebracht wurden die LED-Umstellung im Ort, das schnelle Internet und nun, 2024, die Umstellung auf Glasfaser. Bei der Digitalisierung sei Wernersberg jeweils eines der ersten Dörfer der Region gewesen. Das Kita-Außengelände mit Spielgeräten wurde in Eigenarbeit 2015/2016 ausgebaut. Aktuell ist der Kita-Anbau in Arbeit, insgesamt werden dann 65 Kinder Platz haben. Als eines der nächsten wichtigen Projekte soll der Dorfmittelpunkt umgestaltet werden. Der Vater von zwei Kindern will die Strukturen des Dorfes stetig verbessern und sich für den Erhalt der Grundschule einsetzten, wie er sagt.