Zehn Kilometer und ohne nennenswerte Steigung führt der neue Gäuwiesenweg über grüne Wiesen und vorbei an Feldern. Ein unaufgeregte Spaziergang zwischen Altdorf und Böbingen.

Die Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins (Pwv) Altdorf-Böbingen hat die neue Wanderung ausgeschildert, deren Einstieg bei der Gäuhalle in Altdorf liegt. Von dort geht es ins benachbarte Böbingen und nach einem Dorfspaziergang in die weitläufige Landschaft hinein, die den Gäu an dieser Stelle ausmacht. Wiesenflächen soweit das Auge reicht prägen die Wanderung, die mehr ein ausgedehnter Spaziergang als eine sportliche Herausforderung ist. Immer wieder gibt es Möglichkeiten zur Rast, so wie am Lachgraben. Hier findet sich auch eine Info zum europäischen Fernwanderweg (E8), der von Aschaffenburg über Speyer und Edenkoben bis zur Burg Lichtenberg führt.

Rastmöglichkeit am Fliegergrab. Foto: bja

Fliegergrab erinnert an Absturz 1944

Auch beim Fliegergrab gibt es die Möglichkeit zur Pause. An dieser Stelle ist 1944 ein deutscher Jagdflieger bei einem Übungsflug abgestürzt. Das Flugzeug bohrte sich in den morastigen Wiesenboden und konnte bis heute nicht geborgen werden. Allerdings ist davon auch bei genauerer Suche rein gar nichts mehr zu erahnen. Vorbei an der Altdorfer Pwv-Hütte, die nicht bewirtschaftet ist, geht es dann nach Altdorf zurück. Im Ort finden Ausflügler einige Einkehrmöglichkeiten.

Blick auf Altdorf kurz nach dem Einstieg in die 10-Kilometer-Runde. Foto: bja

Wem zehn Kilometer zu lange sind, kann die Runde auf dem Gäuwiesenweg gut abkürzen, denn außer den Ortschaften Altdorf und Böbingen hat man auch Freimersheim stets im Blick. Auch von dort ist ein Einstieg in die Tour möglich.

Info

Da der Gäuwiesenweg überwiegend durch die offene Landschaft führt, sollte ein entsprechender Sonnen- und Mückenschutz im Gepäck nicht fehlen! Weitere Infos zur Strecke samt Flyer unter www.pwv-ab.de.