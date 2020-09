An den Grundschulen in Kirrweiler und St. Martin gibt es seit einiger Zeit eine neue Schulsozialarbeiterin, Eva Hauer. Trotz erschwerter Bedingungen wegen Corona habe sie sich gut eingearbeitet, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit.

Hauer sei mit offenen Armen empfangen worden. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen würden gemeinsam Lösungen entwickelt, um Kinder und Eltern zu unterstützen. Hauers Aufgabe ist es, Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften bei der Bewältigung von Lern- und Lebensprobleme zu helfen. In erster Linie geht es um Einzelfallhilfe. Hauer ist 52 Jahre alt und wohnt im Landkreis Südwestpfalz.

Auch die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Maikammer, Gabriele Flach, ist zufrieden über die Aufstockung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen: „Schulsozialarbeit steht an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Schule. Sie leistet einen Beitrag zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligung.“

Bereits im Jahr 2018 hatte der Kreistag beschlossen, die Schulsozialarbeit an den Grundschulen mit 3,25 Stellen auszubauen. Die Verbands-und Ortsgemeinden haben sich bereit erklärt, die hälftigen Personalkosten mitzufinanzieren. Die Schulsozialarbeit habe sich zu einem „nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil“ der jeweiligen Schulen entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung.

Eva Hauer ist unter Telefon 015172218094 oder per E-Mail: e.hauer@schulsozialarbeit-suew.de zu erreichen. Sie steht dienstags als Ansprechpartnerin an der Grundschule Kirrweiler und donnerstags an der Grundschule St. Martin jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung zur Verfügung.