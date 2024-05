„Nachtmusiken“ ist das Konzert des Sinfonieorchesters des Landkreises Kaiserslautern betitelt, mit dem dieses am 2. Juni, ab 17 Uhr zu Gast in der Fruchthalle sein wird.

Von Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ über Dvoráks „Lied an den Mond“ bis zu Mussorgskis „Nacht auf dem kahlen Berge“ – die Nacht ist die Zeit der geheimnisvollen Geschehnisse, der Geister und Dämonen, aber auch der Liebe, der Sehnsucht und der Träume und nicht zuletzt der rauschenden Feste. Kein Wunder also, dass sie von jeher in der Musik eine große Rolle spielt.

Mit Kompositionen von Felix Mendelssohn, Modest Mussorgski, Franz von Suppè, Johann Strauß, Alberto Ginastera und Arturo Marquez durchmisst das Sinfonieorchester des Kreises Kaiserslautern unter Leitung von Alexander Mayer am 2. Juni, 17 Uhr, in der Fruchthalle den ganzen musikalischen Kosmos dieser heimlichen Tageszeit. Mit dabei ist die Sopranistin Marina Unruh. Die Moderation des Konzerts übernimmt Christoph Dammann.

Motiviert und engagiert

Seit 1980 treffen sich in dem Orchester Musikerinnen und Musiker aller Berufs- und Altersgruppen, um ein breitgefächertes Repertoire zu erarbeiten. Dabei ist den Orchestermitgliedern kein Weg zu weit. Viele von ihnen nehmen dafür etliche Kilometer Anfahrt in Kauf. Hohe Motivation und großes Engagement sind nur zwei der vielen Gründe dafür, dass sich das Sinfonieorchester längst einen ausgezeichneten Ruf als einer der renommiertesten Klangkörper Deutschlands im Amateurbereich erworben und auch schon diverse Auszeichnungen eingeheimst hat.

Tickets

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 365-2316, beim Thalia Ticketservice, Telefon 0631 36219-814, bei allen weiteren Vorverkaufsstellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00) sowie im Internet unter eventim.de.