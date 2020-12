Die Gebühren für die Kaiserberghalle in Göcklingen sind nach der letztmaligen Änderung im Jahr 2008 neu festgesetzt worden. Ab 1. Januar kostet die Miete der Halle für private Veranstaltungen 200 Euro, beheizt ist sie 50 Euro teurer. Ortsansässige Vereine zahlen 100 beziehungsweise 150 Euro. Gewerbetreibende müssen 450 oder 500 Euro aufwenden. Privatpersonen von anderen Ortschaften greifen tiefer in die Tasche: Sie zahlen 550 beziehungsweise 650 Euro. Überörtliche Verbände und Organisationen müssen mit 280 oder 330 Euro rechnen, Unternehmer aus anderen Dörfern zahlen 700 oder 800 Euro. Hinzu kommen Betreuungskosten: Für jede Veranstaltung betragen sie 30 Euro, 25 Euro sind für die Reinigung vorgesehen. Günstiger wird das Ganze bei mehrtägigen Veranstaltungen. Die Gebühren wurden vom Gemeinderat so beschlossen.