Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der erste Bau des Convivo-Seniorenparks in Bad Bergzabern ist fertig. „Leben so, wie ich bin.“ Das ist das Motto der Betreibergesellschaft. Was steckt hinter deren neuem Konzept für sorgloses Wohnen pflegebedürftiger Menschen?

Convivo – der Konzern mit Sitz in Bremen beschäftigt nach eigenen Angaben über 5000 Mitarbeiter an 120 Standorten in ganz Deutschland und verspricht Seniorinnen und Senioren ein Wohnen