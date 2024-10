Zum inzwischen 14. Mal können Käufer des Adventskalenders des Lions Clubs Annweiler in der Adventszeit jeden Tag ein Türchen öffnen, eine vorweihnachtliche Geschichte lesen und mit etwas Glück eines der 458 Preise gewinnen. Die Gewinne mit einer Gesamtsumme von mehr als 15.000 Euro werden dem Lions Club Annweiler von Sponsoren aus der Region zur Verfügung gestellt. Ebenso zum Gelingen trägt die Gestaltung des Adventskalenders bei. Dieses Jahr hat der Neustadter Künstler Jakob Freytag mit dem Motiv „Stille Nacht“ diese Aufgabe übernommen. Der Kalender, der seit Mittwoch zum Preis von 5 Euro zu haben ist, wird in einer Gesamtauflage von 2500 Stück bei den bekannten Verkaufsstellen angeboten. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember täglich auf der Homepage des Lions Clubs veröffentlicht. Auch die Kurapotheke Annweiler präsentiert die Gewinnnummern in einem seiner Schaufenster. Die Gewinner werden gebeten, ihre Preise möglichst bis zum 31. Januar 2025 unter Vorlage des ganzen Kalenders bei den angegebenen Stellen abzuholen.