Beim Lions-Club Bad Bergzabern stand der jährliche Präsidentenwechsel an. Im neuen Clublokal im Schlössl in Oberotterbach hat Siegfried Simmet das Amt an Peter Schehl, den bisherigen Vize-Präsidenten, weitergegeben. Trotz pandemiebedingt geringerer Einnahmen aus Veranstaltungen hat der Service-Club wieder sozialer Projekte und caritativer Einrichtungen unterstützt. Spenden gingen etwa in die Ukraine-Hilfe und an die Uni Landau für Kinder in Not.

Der neue Präsident will mit Präsenzveranstaltungen das Clubleben wieder aufleben zu lassen. Im Jahr des 40-jährigen Bestehens des Clubs plant Schehl die Mitwirkung an den Lions-Kunsttagen im Oktober in Germersheim, den Lions-Bücherbasar und Antikmarkt beim Karolinenmarkt Anfang Dezember und das Neujahrskonzert im Januar 2023. Es wird auch wieder einen Lions-Adventskalender geben, mit dessen Einnahmen soziale Projekte in der Region unterstützt werden. Eine Fortsetzung erfährt das Deutsch-Französische Sprungbrett für junge Talente, das in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club aus Weißenburg Anfang April 2023 dort stattfinden wird.