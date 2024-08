Als der Bruder von Franz Bleicher sich mit der Schwester von Katharina Back verlobte, sahen sie sich das erste Mal, doch der Augenblick blieb hängen. Heute feiern Katharina und Franz Bleicher aus Kapsweyer ihren 60. Hochzeitstag. Der Weg in den Hafen der Ehe war nicht leicht.

Der große, stattliche Franz Bleicher studierte katholische Theologie in Bonn und in Vallendar bei Koblenz. Er fühlte sich zu Gott berufen und sein Weg war für ihn klar: Pfarrer wollte er werden. Bis, ja bis zu dem Tag der Verlobung seines Bruders. Das war im Jahre 1958. „Tja“, erinnert sich der 88-jährige Franz Bleicher, „der berühmte erste Blick hat sich bei mir eingebrannt. Ich war in einem Zwiespalt der Gefühle. Katharina gefiel mir auf Anhieb.“ Für Katharina hingegen genügte dieser erste Blick, um zu wissen, dass er der Richtige für sie ist. Doch Franz brauchte Zeit für den irdischen Weg. Er entschied sich, das Theologiestudium abzuschließen und im Jahr darauf ein weiteres Studium in Landau an der Pädagogischen Akademie – dem Vorläufer der Uni – fürs Lehramt anzufangen.

Den Pianisten vergessen

1964 wurde in Herxheim geheiratet, an einem wunderschönen Augusttag. Alle waren versammelt, doch die Musik fehlte. Die Gäste wunderten sich, denn ausgerechnet der große Musikliebhaber Franz hatte in der Aufregung vergessen, einen Pianisten für die Feier zu buchen. „Da haben wir halt selbst laut gesungen“, erinnert sich die 92-jährige Katharina lächelnd. Gefeiert wurde in Karlsruhe.

Franz Bleicher übernahm 1965 die Volksschule in Kapsweyer. In der damaligen Lehrerwohnung hatten sie ihr Zuhause. Später arbeitete er in Steinfeld, ab 1978 dann an der Hauptschule Bad Bergzabern. Seine Fächer waren Religion, Musik und Erdkunde, bis zu seiner Pension 1997. Ihr Haus bauten sie 1977 in der Bienwaldstraße in Kapsweyer.

Katharina Bleicher arbeitete bis zur Geburt des ersten Sohnes Ulrich als Buchhalterin bei Firma Hornbach. Zwei weitere Jungs, Stefan und Jochen, bereicherten die Familie.

Der Kirche eng verbunden

Neben dem Lehramt dirigierte der Ehejubilar die Chöre in Kapsweyer und Schaidt. Außerdem inszenierte er gerne mit dem Schulchor Aufführungen. In Erinnerung bleiben „Die Zauberflöte“ von Mozart 1986 in der Aula in Bad Bergzabern sowie viele Konzertwettbewerbe. Auch hielt er christliche Bibelstunden im Ort und war einige Jahre als Gemeinderatsmitglied tätig. Katharina Bleicher war lange Jahre als Gruppenführerin bei der katholischen Jugend Herxheim tätig. Die Goldene Hochzeit wird in gemütlicher Runde gefeiert, kündigt das Jubelpaar an. Vor allem freuen sie sich auf die vier Enkel.