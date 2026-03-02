Der Landkreis Südliche Weinstraße hat die Integreat-App eingeführt. Sie bietet Integrationsinfos in 13 Sprachen und funktioniert nach dem Download auch offline.

Ziel der seit Anfang März zur Verfügung stehenden App ist es, Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zu Strukturen und Angeboten im Landkreis zu erleichtern. „Die Südliche Weinstraße lebt von Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen“, wird Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) in einer Mitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Viele hätten Wurzeln in anderen Ländern, manche seien aus beruflichen, familiären oder persönlichen Gründen in den Kreis gekommen, andere auch auf der Suche nach Schutz und Sicherheit: „Damit sie gut ankommen und Zugang zu den vielfältigen Angeboten im Landkreis erhalten, finden sie in der Integreat-App praktische Informationen für ihren Alltag.“

Die Inhalte wurden eigens auf den Kreis zugeschnitten. „Unsere Integrationsbeauftragte im Landkreis Sihame Hlubek hat zahlreiche Ansprechstellen und Wissenswertes zusammengetragen, um die App für uns anzupassen – von Kontaktdaten von Behörden über Telefonnummern für den Notfall bis hin zu den Themen Gesundheit, Bildung, Wohnen und mehr“, so Seefeldt weiter.

Über gängige App-Stores erhältlich

Nach Angaben der Kreisverwaltung wird sie die App pflegen und bei Bedarf auch aktualisieren. Hlubek ergänzt: „Nicht nur für die zugewanderten Menschen in unserem Landkreis ist die Integreat-App eine große Hilfe, sondern auch für deren Betreuerinnen und Betreuer, die sie meistens ehrenamtlich unterstützen und beispielsweise zu Behörden oder Arztpraxen begleiten.“

Die Integreat-App ist über die gängigen App-Stores sowie als Web-App verfügbar. Angedacht ist laut Kreisverwaltung, dass neu zugewanderte Bürger bei der Erstanmeldung in ihrer Verbandsgemeinde einen QR-Code zum Download erhalten. Die Sprachauswahl umfasst Deutsch, Englisch, Spanisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Somali, Türkisch, Ukrainisch, Arabisch und Urdu. Nach Angaben des Anbieters Tür an Tür – Digitalfabrik gGmbH aus Augsburg wird die App bundesweit von rund 140 Kommunen genutzt und verzeichnet über vier Millionen Zugriffe pro Jahr.