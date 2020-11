Schüler des Evangelischen Trifels-Gymnasiums in Annweiler haben Kunstporträts und lebensgroße Puppen gestaltet, um auf Kinderarbeit auf den Philippinen hinzuweisen. Zu sehen sein werden die Kunstobjekte beim Festgottesdienst zur Eröffnung der bundesweiten Spendenaktion „Brot für die Welt“ in der Speyerer Gedächtniskirche am ersten Advent.

13 Zwölftklässler haben im Kunst-Leistungskurs von Meike Porz 15 große Leinwände mit Acrylfarben bemalt. Es sind Werke mit abstrahierten Porträts von Kindern und Jugendlichen aus dem Philippinen-Projekt, das die Schüler in diesem Jahr besuchen wollten. Wegen Corona musste die Reise abgesagt werden. In einem Kunstkurs der 13. Klasse bei Annika Lochbaum sind fünf lebensgroße, ausdrucksstarke Kinderfiguren aus Klebeband entstanden. Inspiration holten sich die Schüler beim US-amerikanischen Street-Art-Künstler Mark Jenkins, der sie bereits für ein ähnliches Kunstprojekt beim Rheinland-Pfalz-Tag 2019 in Annweiler begeistert hatte. „Wie Jenkins wollen die Schüler die Gottesdienstbesucher und Fernsehzuschauer bei der Eröffnung der Spendenaktion irritieren und zum Nachdenken animieren“, so Lochbaum.

Info