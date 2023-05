Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Montag ist der westliche Kreisel in Annweiler gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist für Autofahrer und Anwohner eine Tortur. Durch sonst ruhige Straßen in der Trifelsstadt und Wernersberg rollen jetzt Blechlawinen. Besonders in einer Straße ist die Belastungsprobe enorm.

Feierabendverkehr. Im Schritttempo fahren die Autos auf der B48 Richtung Annweiler. Nach der Umleitung durch die engen Straßen von Wernersberg wartet jetzt die Ampel in der Altenstraße